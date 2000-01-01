12.06 14:56 MIGnews.com

Turkish Airlines возобновляет рейсы в Тель-Авив

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновляет рейсы в Тель-Авив после частичного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.Об этом стало известно с пятницу, 12 июня, передают израильские СМИ.Уточняется, что компания планирует выполнять по четыре еженедельных рейса, начиная с 24 июня.В частности, перелеты лайнеров Turkish Airlines будут осуществляться по воскресеньям, понедельникам, средам и пятницам.