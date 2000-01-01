Киев – Барселона: Покорение Испании в ноябре

Направление Киев – Барселона востребовано в любое время года. Однако компании МАУ (Международные авиалинии Украины), Ryanair, SkyUp и другие приготовили для своих клиентов приятный бонус – дешевые прямые авиарейсы из Киева в Барселону осенью 2019 года. Самолеты вылетают каждый день. Билеты на 1 пассажира в одну сторону обходятся всего от 45 евро! Лучше бронировать билеты туда и обратно заранее, чтобы не пришлось доплачивать за срочный перелет. Сделать это можно здесь.
Что делать в Испании в ноябре? Мы поможем вам спланировать ваше самое бюджетное в году путешествие из Киева в Барселону.
О погоде
От джазовых фестивалей до жареных каштанов – в ноябре киевлянам есть чем заняться в Барселоне в любую погоду.
Средняя ноябрьская высокая температура в Барселоне составляет около 17 º C, самая низкая – 8 º C. Это месяц, когда температура в городе уже заметно падает, а дни становятся короче. Из-за более низких температур день осмотра достопримечательностей станет более комфортным, чем в жаркую погоду! Вы обнаружите, что в городе значительно меньше посетителей, чем летом, а это значит, что для вас будет доступно все, и не будет изнурительных очередей.
Посетить музей Пикассо
Если в городе будет дождь – не проблема. Можно посетить уникальный музей Пикассо. Мастер провел годы своего становления именно в Барселоне. Его наследие в Каталонии содержится в музее, носящим теперь его имя. Выставлены более 3500 работ великого художника, с акцентом на его первых работах и самых значительных периодах – Голубом и Розовом.
Отпраздновать День всех святых
Ноябрь начинается с праздника в Испании – El Día de Todos los Santos, или по-нашему – Дня Всех Святых. Этот национальный государственный праздник был придуман, чтобы почтить память мертвых. Продавцы цветов по всем улицам предлагают прекрасные флористические композиции для могил близких, и это не мрачное, а действительно красивое зрелище. В этот день местные жители традиционно едят маленькие круглые миндальные пирожные, называемые «панлетами». Обращайте внимание на них в продаже в пекарнях по всему городу, вы обязательно должны их попробовать!
Попробовать «Кастанйаду»
Одна из традиций Дня Всех Святых – кушать горячие жареные каштаны («кастаньи» по-каталонски), завернутые в газеты. Их начинают продавать уличные торговцы киосков в течение всего праздника, и продолжают вести оживленный бизнес до конца зимы.
Посетить La Sagrada Familia
Около 3 миллионов человек посещают шедевры Гауди каждый год, и они редко бывают переполнены, особенно в осенью. Ноябрь на самом деле является одним из лучших времен для посещения, это один из самых спокойных месяцев в городе, и вы сможете свободно восхищаться белоснежным внутренним пространством нефа и подниматься/опускаться на башни.
Это, и еще многое другое, можно увидеть и сделать в Барселоне в этом ноябре, потратив минимум денег!