Трамп и Ким Чен Ын объявят об окончании войны

По итогам встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном будет объявлено об окончании Корейской войны, в субботу. 12 мая сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает РИА Новости.
Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе своего майского визита в КНДР. Он обсудил с лидером страны Ким Чен Ыном, что США может предоставить его стране в обмен на отказ от ядерного оружия.
"Если Северная Корея предпримет смелые шаги в сторону скорой денуклеаризации, Соединенные Штаты готовы работать с Северной Кореей, чтобы помочь ее народу достичь такого же процветания, какого достигли южнокорейские друзья", - цитирует его слова AP.
Для нормализации отношений между двумя странами из тюрем КНДР власти выпустили трех заключенных — граждан США.
Уточняется, что американский лидер намерен добиться полного ядерного разоружения Северной Кореи к 2020-му году.
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12-го июня в Сингапуре.
Напомним, что война на Корейском полуострове продолжалась три года – с 1950-го по 1953-й, но после окончания военных действий и образования КНДР и Республики Корея мир так и не был заключен.