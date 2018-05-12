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Трамп и Ким Чен Ын объявят об окончании войны | Фото:12.05 10:13   MIGnews.com

Трамп и Ким Чен Ын объявят об окончании войны

По итогам встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном будет объявлено об окончании Корейской войны, в субботу. 12 мая сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает РИА Новости.

Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе своего майского визита в КНДР. Он обсудил с лидером страны Ким Чен Ыном, что США может предоставить его стране в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Если Северная Корея предпримет смелые шаги в сторону скорой денуклеаризации, Соединенные Штаты готовы работать с Северной Кореей, чтобы помочь ее народу достичь такого же процветания, какого достигли южнокорейские друзья", - цитирует его слова AP.

Для нормализации отношений между двумя странами из тюрем КНДР власти выпустили трех заключенных — граждан США.

Уточняется, что американский лидер намерен добиться полного ядерного разоружения Северной Кореи к 2020-му году.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12-го июня в Сингапуре.

Напомним, что война на Корейском полуострове продолжалась три года – с 1950-го по 1953-й, но после окончания военных действий и образования КНДР и Республики Корея мир так и не был заключен.
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