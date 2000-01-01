13.04 00:41 MIGnews.com

Так ли страшен и опасен Пакистан

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Хотя Пакистан часто ассоциируется с ограничительной социальной политикой и насилием талибов, в стране проживает большое количество молодых, дальновидных жителей, которые работают, чтобы изменить свою страну к лучшему.Расположенный на побережье Аравийского моря на юге Пакистана, Карачи заслужил репутацию самого опасного города Пакистана из-за высокого уровня насилия в бандах. Но за последние несколько лет присутствие полиции в Карачи стало более безопасно.Район Ляри, расположенный в самом центре города, известен как худшая часть Карачи. Ляри особенно страдает от деятельности банд. Но студенты в школе Киран считают, что репутация их района незаслуженно плохая.Семьи, живущие в Ляри, не могут позволить себе посещать высококачественные школы. Но благодаря Киранской школе эти дети вдохновляются стать врачами, учеными, инженерами и художниками.Школа Kiran - это не единственное молодежное учреждение, которое вдохновляет детей Ляри. Пакистан тесно связан с крикетом, но жители Карачи на самом деле являются большими поклонниками футбола.Музыка стала мощным инструментом социальных изменений. На развивающейся музыкальной сцене Пакистана взошла новая рэп-звезда Али Гул Пир, который прославился своими смешными, но трогательными песнями о социальных проблемах и свободе слова.