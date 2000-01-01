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Так ли страшен и опасен Пакистан | Фото: Thinkstock13.04 00:41   MIGnews.com

Так ли страшен и опасен Пакистан

Хотя Пакистан часто ассоциируется с ограничительной социальной политикой и насилием талибов, в стране проживает большое количество молодых, дальновидных жителей, которые работают, чтобы изменить свою страну к лучшему.

Расположенный на побережье Аравийского моря на юге Пакистана, Карачи заслужил репутацию самого опасного города Пакистана из-за высокого уровня насилия в бандах. Но за последние несколько лет присутствие полиции в Карачи стало более безопасно.

Район Ляри, расположенный в самом центре города, известен как худшая часть Карачи. Ляри особенно страдает от деятельности банд. Но студенты в школе Киран считают, что репутация их района незаслуженно плохая.

Семьи, живущие в Ляри, не могут позволить себе посещать высококачественные школы. Но благодаря Киранской школе эти дети вдохновляются стать врачами, учеными, инженерами и художниками.

Школа Kiran - это не единственное молодежное учреждение, которое вдохновляет детей Ляри. Пакистан тесно связан с крикетом, но жители Карачи на самом деле являются большими поклонниками футбола.

Музыка стала мощным инструментом социальных изменений. На развивающейся музыкальной сцене Пакистана взошла новая рэп-звезда Али Гул Пир, который прославился своими смешными, но трогательными песнями о социальных проблемах и свободе слова.
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