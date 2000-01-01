EgyptAir хочет летать в РФ

Источник в EgyptAir сообщил, что работники компании уже имеют все разрешения для работы в аэропорту Москвы и совсем скоро будет подтверждение от российской стороны.
Осенью три года назад РФ прекратила авиасообщение с Египтом, а до этого над Синаем потерпел крушение самолет. В 2018 году российский лидер заверил подписью указ о возобновлении регулярных авиаперевозок в Каир.
Планировалось, что авиасообщение восстановят уже в феврале, но потом выяснилось, что полеты, скорее всего, начнутся в апреле, пишут Аргументы и Факты.
По словам источника, о возобновлении авиасообщения будет официально объявлено, после того, как будет получено окончательное согласие от РФ. EgyptAir планирует выполнять рейсы в Москву на новых Boeing 737 800. Сейчас РФ готовит документы для возобновления полетов, а для рейсов авиакомпании РФ даже выделен отдельный зал ожидания.