Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









EgyptAir хочет летать в РФ 12.03 14:14   MIGnews.com

EgyptAir хочет летать в РФ

Источник в EgyptAir сообщил, что работники компании уже имеют все разрешения для работы в аэропорту Москвы и совсем скоро будет подтверждение от российской стороны.

Осенью три года назад РФ прекратила авиасообщение с Египтом, а до этого над Синаем потерпел крушение самолет. В 2018 году российский лидер заверил подписью указ о возобновлении регулярных авиаперевозок в Каир.

Планировалось, что авиасообщение восстановят уже в феврале, но потом выяснилось, что полеты, скорее всего, начнутся в апреле, пишут Аргументы и Факты.

По словам источника, о возобновлении авиасообщения будет официально объявлено, после того, как будет получено окончательное согласие от РФ. EgyptAir планирует выполнять рейсы в Москву на новых Boeing 737 800. Сейчас РФ готовит документы для возобновления полетов, а для рейсов авиакомпании РФ даже выделен отдельный зал ожидания.

Напомним Mignews.ru сообщал, американская авиакомпания Delta отказалась от полетов в РФ.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:13
Умерла звезда французской моды Юбер де Живанши
17:09
Заммэра Иерусалима арестован за взяточничество
16:55
Букмекеры верят в победу Израиля на "Евровидении"  
16:08
Ликуд: Либерман сжигает мосты
16:00
Следователи боятся перекрестного допроса Биби
15:44
ЦАХАЛ впервые разгоняет демонстрации на границе дронами  
15:44
Умер Олег Табаков
15:17
Каталонцы хотят жить в независимой республике
15:16
Нетаниягу просит Либермана не раскачивать лодку
14:58
В Иране обнаружили черный ящик разбившегося самолета
14:41
Война в Сирии забрала более 350 тыс. жизней
14:35
СМИ: "два государства" - не главная цель плана Трампа
14:33
Работодатель подал иск к шоферу, записавшему Яира Нетаниягу
13:41
Авиакатастрофа в Катманду, 50 погибших
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus