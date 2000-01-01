12.02 16:01 MIGnews.com

Turkish Airlines запускает бюджетные авиалинии в Израиле

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Turkish Airlines запустит Anadolu Jet, бюджетные авиалинии, используемый для рейсов из аэропорта Сабиха, самого маленького аэропорта в Стамбуле, в Израиле. Anadolu Jet будет выполнять один ежедневный рейс из Тель-Авива в Стамбул.Бренд, основанный в 2008 году, уже успел перевезти более 100 миллионов пассажиров. Авиакомпания выполняет рейсы в 28 международных направлений в 16 странах. Авиалайнеры содержат только места эконом-класса, поэтому Anadolu Jet воспринимают как недорогую авиакомпанию.Anadolu Jet начнет свои ежедневные рейсы по маршрутам из Тель-Авива в марте. Ожидается, что билеты будут на 10% дешевле, чем у Turkish Airlines.Turkish Airlines выполняет 10 ежедневных рейсов из аэропорта Бен-Гурион в Стамбул. В 2019 году авиалинии обслужили 1,171 израильского пассажира, что на 8% больше, чем в предыдущем году. 84% деятельности авиакомпании приходится на международную авиацию, в основном на направления в Европу.