13.02 02:38 MIGnews.com
Названы главные туристические тренды 2020 года
Популярная онлайн-площадка для аренды частного жилья Airbnb спрогнозировала главные туристические тренды 2020 года.
Об этом сообщает Travel and Leisure
.
По мнению специалистов, путешественники будут тратить больше денег на впечатления, чем на вещи.
Также туристы будут отдавать предпочтения времяпрепровождению на свежем воздухе, а также начнут искать больше исторически ориентированных поездок.
Более того в Airbnb считают, что путешественники хотят сделать гастротуры более экологически и потребительски сознательными.
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