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Названы главные туристические тренды 2020 года | Фото:13.02 02:38   MIGnews.com

Названы главные туристические тренды 2020 года

Популярная онлайн-площадка для аренды частного жилья Airbnb спрогнозировала главные туристические тренды 2020 года.

Об этом сообщает Travel and Leisure.

По мнению специалистов, путешественники будут тратить больше денег на впечатления, чем на вещи.

Также туристы будут отдавать предпочтения времяпрепровождению на свежем воздухе, а также начнут искать больше исторически ориентированных поездок.

Более того в Airbnb считают, что путешественники хотят сделать гастротуры более экологически и потребительски сознательными.


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