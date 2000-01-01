Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Теперь израильтяне могут посетить Северную Корею за $4 тыс | Фото: Roman Harak/Flickr12.02 17:17   MIGnews.com

Израильтянам предлагают посетить Северную Корею за $4 тыс

В апреле и мае этого года израильская туристическая компания Tarbutu организует по два тура в одно из самых закрытых государств мира – Корейскую народно-демократическую республику. Как сообщает издание Globes, израильтяне впервые смогут получить северокорейские визы, благодаря официальной санкции Пхеньяна.

В израильском МИДе на это отреагировали спокойно.

"Нет никаких предупреждений или ограничений для путешествующих в Северную Корею. Безусловно, мы рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность, так как с Северной Кореей нет дипломатических отношений, но и вражеским государством она также не является", - гласит коммюнике внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Tarbutu – дочерняя компания Rimon Tours – подписала эксклюзивный договор с северокорейским правительством на осуществление турпоездок. По данным компании, состоянием на сегодняшний день по турам КНДР посетили лишь около сотни израильтян.

Чтобы попасть в одну из самых тоталитарных стран необходимо будет сначала оформить китайскую визу на два входа. На территории Северной Кореи нет ни банкоматов, ни пунктов обмена валют, однако в обиходе находятся евро, доллары и китайские юани. В Tarbutu подчеркивают, что туристам запрещается пользоваться местной валютой – "вон". Также разрешается пользоваться мобильными телефонами и ноутбуками, но выйти в интернет будет проблематично – на территории страны действует только северокорейский сегмент Всемирной паутины. Помимо того, гиды объяснят, что можно и что нельзя фотографировать.

Стоимость тура составит от 3 850 до 4 150 долларов, не учитывая личные расходы, страховку и китайскую визу на два входа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:38
Израильские тюрьмы: Игры с волками
16:20
Катар: Палестинцы создают преграды в реконструкции Газы
15:55
Нетаниягу: Мы не заинтересованы в эскалации
15:48
Израиль: Берегись смартфона
15:21
Теннис в ауте
15:04
Суд в Хайфе: емкость с аммонием должна быть осушена
14:57
Аэропорт Гамбурга эвакуирован, ранены 50 человек
14:30
Мэрил Стрип ответила Трампу на его критику
14:24
Иерусалим и Бен-Гурион соединит круглосуточный автобус
14:05
Эрдоган: операция в Сирии продолжится в Ракке
13:49
Шейх Раад Салах требует штрафовать за разговоры на иврите
13:36
Американские магазины отказываются от продукции Trump Home
13:06
Протестующие против изнасилования чуть не сожгли ребенка  
13:05
Австрийская полиция разыскивает двойника Гитлера
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus