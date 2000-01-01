12.02 17:17 MIGnews.com

Израильтянам предлагают посетить Северную Корею за $4 тыс

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В апреле и мае этого года израильская туристическая компания Tarbutu организует по два тура в одно из самых закрытых государств мира – Корейскую народно-демократическую республику. Как сообщает издание Globes, израильтяне впервые смогут получить северокорейские визы, благодаря официальной санкции Пхеньяна.В израильском МИДе на это отреагировали спокойно."Нет никаких предупреждений или ограничений для путешествующих в Северную Корею. Безусловно, мы рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность, так как с Северной Кореей нет дипломатических отношений, но и вражеским государством она также не является", - гласит коммюнике внешнеполитического ведомства.Отмечается, что Tarbutu – дочерняя компания Rimon Tours – подписала эксклюзивный договор с северокорейским правительством на осуществление турпоездок. По данным компании, состоянием на сегодняшний день по турам КНДР посетили лишь около сотни израильтян.Чтобы попасть в одну из самых тоталитарных стран необходимо будет сначала оформить китайскую визу на два входа. На территории Северной Кореи нет ни банкоматов, ни пунктов обмена валют, однако в обиходе находятся евро, доллары и китайские юани. В Tarbutu подчеркивают, что туристам запрещается пользоваться местной валютой – "вон". Также разрешается пользоваться мобильными телефонами и ноутбуками, но выйти в интернет будет проблематично – на территории страны действует только северокорейский сегмент Всемирной паутины. Помимо того, гиды объяснят, что можно и что нельзя фотографировать.Стоимость тура составит от 3 850 до 4 150 долларов, не учитывая личные расходы, страховку и китайскую визу на два входа.