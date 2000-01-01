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Самолет вернулся в аэропорт Бен-Гурион после 1,5 часов пути | Фото:11.11 07:49   MIGnews.com

В самолете El Al обнаружили неисправность во время полета

Самолет авиакомпании El Al был вынужден вернуться в аэропорт Бен-Гурион после полутора часов в пути. Пилот рейса, который вылетел из Тель-Авива в Прагу в воскресенье вечером, 10 ноября, через полтора часа повернул самолет над городом Измир, Турция, и вернулся в Израиль.

Это было связано с технической неисправностью, обнаруженной в самолете.

Компания заявила, что "рейс 2523 из Тель-Авива в Прагу возвращается в аэропорт Бен-Гурион из-за технической неисправности".

"Мы готовы позаботиться о пассажирах и приносим извинения нашим клиентам за неудобства и подчеркиваем, что безопасность полетов является нашим главным приоритетом", - добавила авиакомпания El Al.


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