В самолете El Al обнаружили неисправность во время полета
Самолет авиакомпании El Al был вынужден вернуться в аэропорт Бен-Гурион после полутора часов в пути. Пилот рейса, который вылетел из Тель-Авива в Прагу в воскресенье вечером, 10 ноября, через полтора часа повернул самолет над городом Измир, Турция, и вернулся в Израиль.
Это было связано с технической неисправностью, обнаруженной в самолете.
Компания заявила, что "рейс 2523 из Тель-Авива в Прагу возвращается в аэропорт Бен-Гурион из-за технической неисправности".
"Мы готовы позаботиться о пассажирах и приносим извинения нашим клиентам за неудобства и подчеркиваем, что безопасность полетов является нашим главным приоритетом", - добавила авиакомпания El Al.