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На Эйфелеву башню туристам придется подниматься пешком 12.06 05:17   MIGnews.com

На Эйфелеву башню туристам придется подниматься пешком

25 июня вновь открывается Эйфелева башня, но всем желающим её посетить придется подниматься пешком по лестницы.

Стало известно, что благодаря смягчению карантинных ограничений было разрешено вновь открыть башню для туристов, но подняться можно будет только до второго этажа, а это 674 ступени и 115 метров над землей. Все, что находится выше, будет закрыто.

Несмотря на то, что лифты в Эйфелевой башне работают исправно, они останутся закрытыми из гигиенических соображений.


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