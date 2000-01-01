El Al получил первый супер-Боинг

Израильский национальный авиаперевозчик, компания м, получила первый Боинг-787 Dreamliner.
на торжественной церемонии, в которой принял участие министр транспорта Израиля Исраэль Кац, директор El Al Давид Маймон сказал: “Мы мечтали об этом историческом моменте вступления в клуб авиакомпаний, оперирующих самым совершенным пассажирским самолетом в мире”.
Dreamliner - очень крупный проект для El Al. Компания намерена купить 16 самолетов такого типа на общую сумму миллиард долларов.
Гонен Усишкин, вице-президент El Al по маркетингу рассказал о чудесах комфорта, ожидающих пассажиров: 14 видов освещения, больших полках для багажа, больших иллюминаторах, тачскринах для каждого пассажира, скоростном интернете.
Кроме прочего, Dreamliner должен экономить 20-25% топлива на дальних маршрутах и существенно сократить время полета.