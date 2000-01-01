Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












El Al получил первый супер-Боинг 11.06 14:17   MIGnews.com

El Al получил первый супер-Боинг

Израильский национальный авиаперевозчик, компания м, получила первый Боинг-787 Dreamliner.



на торжественной церемонии, в которой принял участие министр транспорта Израиля Исраэль Кац, директор El Al Давид Маймон сказал: “Мы мечтали об этом историческом моменте вступления в клуб авиакомпаний, оперирующих самым совершенным пассажирским самолетом в мире”.

Dreamliner - очень крупный проект для El Al. Компания намерена купить 16 самолетов такого типа на общую сумму миллиард долларов.

Гонен Усишкин, вице-президент El Al по маркетингу рассказал о чудесах комфорта, ожидающих пассажиров: 14 видов освещения, больших полках для багажа, больших иллюминаторах, тачскринах для каждого пассажира, скоростном интернете.

Кроме прочего, Dreamliner должен экономить 20-25% топлива на дальних маршрутах и существенно сократить время полета.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:23
Иран ежедневно будет экспортировать 100 т продуктов Катару
13:57
Советник Аббаса: "Стена плача - собственность мусульман"
13:19
Катар продолжает отрицать поддержку терроризма
13:05
Иран: дружественная разведка убила зачинщика атак в Тегеране
12:51
"Заявления политиков о поселениях далеки от реальности"
12:23
Арестованы 3 террориста, освобожденные по "сделке Шалита"
12:19
Бывший командир разведки: ХАМАС приперли к стенке
12:15
Нетаниягу: пора расформировать UNRWA
11:55
Иран: арестованы 6 причастных к серии терактов в Тегеране
11:24
Тель-Авив: рабочий отеля изнасиловал туристку
11:22
Тиллерсон и Чавушоглу обсудили Сирию и Катар
11:04
Амстердам: машина въехала в толпу, ранены три израильтянина
10:49
США и ЕС: "Деятельность Израиля не приближает мир с ПА"
09:56
Светлова раскритиковала закрытие дела против полицейских
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus