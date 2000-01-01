12.05 07:07 MIGnews.com

Летний отдых у моря: Шезлонги дешевые, еда дорогая

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Отдых на море в летние месяцы является наиболее доступным и любимым в Израиле. Израильтянам нет никакой необходимости лететь за тридевять земель, что позагорать на пляже одного из трех морей, но не следует путать доступность и дешевизну. Да, Средиземное море вот оно: Нетания, Герцлия, Тель-Авив, Бат-Ям и другие города — километры бесплатных пляжей, городских и «диких».Но у бесплатного отдыха есть ценник. В прошлом году, после открытия купального сезона представители «Совета потребителей» проверили стоимость отдыха на пляжах Израиля — от севера до юга страны — и выяснили, что семье, решившей провести день на пляже, придется заплатить за удовольствие сотни шекелей. Расходы начинаются с оплаты стоянки, которая стоит не менее 20 шекелей. Аренда солнечного зонта и шезлонга стоит от 25 до 35 шекелей. В Тель-Авиве, к примеру, в прошлом году уже был введен контроль над ценами, так что зонтик или шезлонг стоили 6 шекелей, а кровать для загара — 12 шекелей. Бутылочка минеральной воды в среднем стоит на пляже 8 шекелей, лед на палочке продается по 5 шекелей, при этом в киосках, расположенных рядом с пляжами, его можно приобрести за полцены. Мороженое на палочке будет стоить отдыхающим в среднем 12 шекелей.На основе этих цен, в Совете потребителей подсчитали, сколько в среднем будет стоить отдых на пляже семье из 5 человек — родители и трое детей. Стоянка рядом с пляжем, зонтик для защиты от солнца, кровати для загара для родителей и шезлонги для детей, три порции льда для детей, две порции мороженого для родителей, бутылочка воды каждому члену семьи — удовольствие позагорать у моря будет стоить семье около 180 шекелей. Если же семья решит пообедать на пляже, то сумма вырастет в разы.В этом году муниципалитет Таль-Авива уже заявил, что город продолжит предпринимать шаги, чтобы снизить стоимость отдыха на 13 городских пляжах.Владельцев киосков еще в прошлом году обязали добавить в меню наименования по контролируемой цене. На пяти пляжах (Буграшов, Мацицим, Тель-Барух, Иерусалим и Цук Даром) появится расширенное меню по сниженным ценам. Цена будет контролироваться на минеральную воду (маленькая бутылка за 6-7 шекелей), лед на палочке (3-5 шекелей), пита или сэндвич с хумусом и салатом (до 12 шекелей), кофе (до 5 шекелей). Кроме того, на пяти указанных пляжах 7 дней в неделе будут предлагаться бизнес-ланчи стоимостью до 60 шекелей, чипсы стоимостью до 25 шекелей, арбуз — до 30 шекелей и израильское пиво стоимостью до 21 шекеля. Вопрос о том, кто посчитал стоимость 30 шекелей дешевой для арбуза, остается открытым, но на пляжах Израиля можно найти порцию арбуза с соленым творогом и за 50 шекелей. А пиво зачастую продается и за 60 шекелей.Параллельно с этим муниципалитет принял решение отказаться от сдачи в наем зонтов и шезлонгов в ресторанах на пляжах и перевел эту операцию под свою ответственность. Цены фиксированы: 2 шекеля за зонтик для жителя города и 6 шекелей для приезжих. По такой же цене можно арендовать удобный стул, а шезлонг буде стоить 4 и 12 шекелей соответственно.