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В Израиль стало приезжать на 30% больше россиян | Фото: Thinkstock12.05 01:44   MIGnews.com

В Израиль стало приезжать на треть больше россиян

Российские путешественники стали чаще ездить в Израиль: число россиян, посетивших страну в январе—марте 2017 года, выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу израильского министерства туризма.

"Суммарное количество туристов за период январь — март 2017 года составило 70,5 тыс. человек, что свидетельствует о 35-процентном росте по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", – заявили в ведомстве.

В январе 2017 года в Израиле побывало на 23% больше российских туристов, чем годом ранее, в феврале – на 54%, в марте – на 32%.

Россия находится на втором месте после США по числу туристов, прибывающих в Израиль. По итогам прошлого года российский турпоток составил там 266 тыс. человек.
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