12.05 04:26 MIGnews.com

Названы страны с наиболее развитым туризмом

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Страной с самой развитой туристической отраслью в 2017 году стала Испания. Об этом говорится в Индексе развития туризма и индустрии путешествий, ежегодно составляемом специалистами Всемирного экономического форума. Исследование Travel and Tourism Competitiveness Report опубликовано на сайте организации.При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как открытость государства, уровень развития инфраструктуры и авиасообщения, природные и культурные достопримечательности, безопасность и другие.Второе место заняла Франция, на третьей позиции оказалась Германия. Также в топ-10 попали Япония, Великобритания, США, Австралия, Италия, Канада и Швейцария.Россия расположилась на 43 месте. Отмечается, что страна заняла пятое место по параметру "здоровье и гигиена" и 11-е по стоимости отдыха.