Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Колизей опять стал жертвой туристов | Фото: Thinkstock12.04 03:16   MIGnews.com

Колизей опять стал жертвой туристов

Всемирно известный древнеримский Колизей вновь стал жертвой иностранных вандалов под видом туристов, которые в очередной раз решили "увековечить" свои имена на стенах одной из главных достопримечательностей итальянской столицы.

В понедельник 55-летний гражданин Эквадора нацарапал на древних камнях амфитеатра Флавиев имена своей жены и дочери. Незадачливого туриста немедленно задержали смотрители и передали его итальянским карабинерам, которые предъявили ему обвинения в нанесении повреждений памятнику истории и культуры.

Крупные денежные штрафы и общественное порицание, судя по всему, не слишком смущают новоявленных вандалов – с начала года этот случай стал уже третьим.

После таких инцидентов управление по охране археологических памятников Рима усилило охрану амфитеатра, но, видимо, даже охранникам не под силу уберечь один из важнейших исторических объектов человечества.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:17
Открыто новое полезное свойство оливкового масла
01:43
Россияне стали лучше относиться к США, ЕС и Украине
00:25
На Тайване запретили есть кошек и собак
23:14
58-летняя Мадонна показала фото без макияжа
22:39
Число смертных казней в мире снизилось на 37%
21:56
Американца оштрафовали за выгул питона без поводка
21:32
270 палестинцам разрешили въезжать в Израиль на своих авто
20:59
Ле Пен и Макрон - фавориты президентской гонки
20:25
Анализы показали, что в Идлибе использовался зарин
19:48
В Тель-Авиве загорелся кинотеатр. Видео  
19:20
Путин об отношении Запада к Москве: Россия готова потерпеть
19:19
"Смоуки" возвращаются в Израиль с 4 концертами
19:10
Лукашенко осудил ракетные удары США по Сирии
18:55
Протест в Сирии под крики "Смерть Штатам! Смерть Израилю!"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus