12.04 03:16 MIGnews.com

Колизей опять стал жертвой туристов

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Всемирно известный древнеримский Колизей вновь стал жертвой иностранных вандалов под видом туристов, которые в очередной раз решили "увековечить" свои имена на стенах одной из главных достопримечательностей итальянской столицы.В понедельник 55-летний гражданин Эквадора нацарапал на древних камнях амфитеатра Флавиев имена своей жены и дочери. Незадачливого туриста немедленно задержали смотрители и передали его итальянским карабинерам, которые предъявили ему обвинения в нанесении повреждений памятнику истории и культуры.Крупные денежные штрафы и общественное порицание, судя по всему, не слишком смущают новоявленных вандалов – с начала года этот случай стал уже третьим.После таких инцидентов управление по охране археологических памятников Рима усилило охрану амфитеатра, но, видимо, даже охранникам не под силу уберечь один из важнейших исторических объектов человечества.