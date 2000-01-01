11.03 09:13 MIGnews.com

Еще одна авиакомпания приостановила полеты в Израиль

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Во вторник, 11 марта, авиакомпания Delta Airlines официально объявила прекращении деятельности по маршруту Нью-Йорк – Тель-Авив.По предварительным данным, рейсы отменены с 14 по 24 марта.На соответствующие меры авиакомпания пошла из-за массового распространения смертоносного коронавируса и новых директив Министерства здравоохранения Израиля касательно путешественников.Более того, Delta Airlines сократила международные рейсы на 25%, а внутренние – на 10-15%.Тем временем, компания Brussels Airlines пока не пошла на радикальный шаг из-за коронавируса. По словам представителя авиаперевозчика, решение будет принято в ближайшее время.Напомним, что по состоянию на 11 марта, в Израиле официально подтвердили 75 случаев заражения коронавирусом. Большинство инфицированных вернулись после поездки в Европу.