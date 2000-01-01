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El Al отправляет 85% пилотов в неоплачиваемый отпуск | Фото:11.03 18:29   MIGnews.com

El Al отправляет 85% пилотов в неоплачиваемый отпуск

Израильская авиакомпания El Al отправляет около 85% пилотов в неоплачиваемый отпуск из-за кризиса, вызванного вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В частности, в неоплачиваемый отпуск до мая уходят 550 из 650 пилотов, поскольку авиакомпания отменяет рейсы и несет значительные убытки.

Решение было принято после того, как Израиль объявил, что всем прибывшим из-за рубежа потребуется домашний карантин. Ведущие иностранные авиакомпании отменили многочисленные рейсы в Израиль, а израильские авиакомпании объявили о скором закрытии большинства международных маршрутов.


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