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Первый прямой рейс из Тель-Авива в Мельбурн: озвучены сроки | Фото:10.12 10:48   MIGnews.com

Первый прямой рейс из Тель-Авива в Мельбурн: озвучены сроки

Компания "Эль Аль" обнародовала информацию о вылете первых экспериментальных прямых рейсов из Израиля в Мельбурн (Австралия).

Первые перелеты запланированы на апрель и май 2020 года на самолете Dreamliner 787, а стоимость за билет в две стороны стартует с 1199 долларов.

"Мы в "Эль Аль" рады осуществить ряд прямых рейсов из аэропорта Бен-Гурион в Австралию впервые в истории государства Израиль. "Эль Аль" за последние годы приобрел опыт и репутацию в области эксплуатации сверхдлинных рейсов. Сегодня компания продолжает закупать самолеты Dreamliner и изучает беспрецедентные возможности расширения сети линий и более широкого соединения Израиля с диаспорой", – сказал вице-президент по коммерции и авиационным отношениям авиакомпании Мики Страсбургер.

По его словам, прямой рейс в Мельбурн значительно сократит время полета в Австралию и углубит туристические, деловые и политические связи между странами.

Страсбургер пояснил, что в течение нескольких следующих месяцев компания примет решение о том, будет ли данный рейс регулярным. Изначально планируется запустить три рейса в апреле и мае 2020 года до и после Песаха и Дня независимости.

Продолжительность перелета в Мельбурн составит 16 часов 15 минут, а обратно – 17 часов 45 минут.


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