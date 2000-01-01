10.12 10:48 MIGnews.com

Первый прямой рейс из Тель-Авива в Мельбурн: озвучены сроки

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Компания "Эль Аль" обнародовала информацию о вылете первых экспериментальных прямых рейсов из Израиля в Мельбурн (Австралия).Первые перелеты запланированы на апрель и май 2020 года на самолете Dreamliner 787, а стоимость за билет в две стороны стартует с 1199 долларов."Мы в "Эль Аль" рады осуществить ряд прямых рейсов из аэропорта Бен-Гурион в Австралию впервые в истории государства Израиль. "Эль Аль" за последние годы приобрел опыт и репутацию в области эксплуатации сверхдлинных рейсов. Сегодня компания продолжает закупать самолеты Dreamliner и изучает беспрецедентные возможности расширения сети линий и более широкого соединения Израиля с диаспорой", – сказал вице-президент по коммерции и авиационным отношениям авиакомпании Мики Страсбургер.По его словам, прямой рейс в Мельбурн значительно сократит время полета в Австралию и углубит туристические, деловые и политические связи между странами.Страсбургер пояснил, что в течение нескольких следующих месяцев компания примет решение о том, будет ли данный рейс регулярным. Изначально планируется запустить три рейса в апреле и мае 2020 года до и после Песаха и Дня независимости.Продолжительность перелета в Мельбурн составит 16 часов 15 минут, а обратно – 17 часов 45 минут.