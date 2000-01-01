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Греция запрещает тучным туристам кататься на ослах 11.10 04:38   MIGnews.com

Греция запрещает тучным туристам кататься на ослах

После получения многочисленных жалоб министерство запретило туристам, весящим более ста килограммов кататься на ослах острова Санторини. По словам активистов, животные из-за этого получают травмы.

Санторини известен своей холмистой местностью, а ослы традиционно используются для перевозки людей по ступенчатым районам, по которым невозможно проехать на транспортных средствах.

Благотворительные организации утверждали, что в июле из-за наплыва толстых туристов животные работали на износ.

“Однажды одного туриста везли на холм три разных осла, чтобы не загонять одного животного”, - сказала 45-летняя Елизавет Чаци, волонтер из Афин, участвовавшая в мирном протесте на Санторини по поводу лечения ослов. “Такая ситуация на Санторини продолжается уже много лет и не может быть решена за один день, но мы выиграли нашу борьбу благодаря вниманию международных СМИ к этой теме”,- добавила она.


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