10.06 23:10 MIGnews.com

Космический туризм: 60 миллионов за полет на МКС

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В субботу, 8 июня, пресс-служба NASA объявила о том, что МКС открыта для коммерческих туристических полётов с целью улучшения экономики на околоземной орбите.На самом деле первые космические туристы посетили станцию «Мир» еще в 1990-м и 1991 году. После этого несколько туристов побывали на МКС, но в итоге проект закрыли, так как на кораблях «Союз» попросту не было свободных мест.И вот NASA объявило о том, что открывает МКС для коммерческих посещений. Однако само управление не будет заниматься подготовкой и доставкой частных лиц на МКС – эту задачу переложат на сторонние компании. Такие компании будут отвечать за все, включая отбор среди желающих и определение состава экипажа. Учитывая ситуацию в отрасли на данный момент, речь идет только о двух компаниях: SpaceX и Boeing. Именно у них почти готовы космические корабли, которые будут доставлять людей на МКС и обратно.Известно, что полеты должны начаться уже в следующем году. Как говорится в пресс-релизе, в случае поддержки со стороны рынка, NASA сможет одобрить до двух краткосрочных полетов частных космонавтов в год.Кроме того, управление заявляет о том, что первоначально будет выделяться лишь 5% ежегодно распределяемых ресурсов и времени, что соответствует 90 часам времени экипажа и 175 кг груза.Что касается цены, ориентировочно, сутки на МКС будут стоить около 35 000 долларов, но это ничто в сравнении со стоимостью самого полета, которая составит не менее 58-60 млн долларов. Максимальный срок, который частный астронавт сможет находиться на МКС, достигает 30 дней.