Без визы: израильтяне могут заказывать отель в Дубаи
Для тех израильтян, которые всегда мечтали отдохнуть в Дубаи, в последнее время открылась такая возможность - даже без необходимости получения визы.
Второй канал израильского ТВ сообщает, что израильтяне могут заказать места в Dubai International Hotel, находящемся на территории международного аэропорта Дубаи.
Отель находится в международной зоне, до зоны паспортного контроля перед въездом в Эмираты.
В отеле - 460 комнат, площадью от 30 до 150 метров. Цена номеров - от 800 шекелей за ночь.
Осуществить заказ в отеле дает возможность сайт Hotels Combined.
Вокруг отеля - 135 ресторанов, неподалеку - сцена, на которой выступают международные звезды.
Представитель Эяль Сегаль говорит: “Каждый год десятки тысяч израильтян совершают пересадку в международном аэропорту Дубаи по дороге в Таиланд и Австралию, и нет никаких причин того, чтобы не задержаться в эмирате, и не обогатить себя экзотическим опытом, которое предлагает это место”.