10.05 14:28 MIGnews.com

Без визы: израильтяне могут заказывать отель в Дубаи

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Для тех израильтян, которые всегда мечтали отдохнуть в Дубаи, в последнее время открылась такая возможность - даже без необходимости получения визы.Второй канал израильского ТВ сообщает, что израильтяне могут заказать места в Dubai International Hotel, находящемся на территории международного аэропорта Дубаи.Отель находится в международной зоне, до зоны паспортного контроля перед въездом в Эмираты.В отеле - 460 комнат, площадью от 30 до 150 метров. Цена номеров - от 800 шекелей за ночь.Осуществить заказ в отеле дает возможность сайт Hotels Combined.Вокруг отеля - 135 ресторанов, неподалеку - сцена, на которой выступают международные звезды.Представитель Эяль Сегаль говорит: “Каждый год десятки тысяч израильтян совершают пересадку в международном аэропорту Дубаи по дороге в Таиланд и Австралию, и нет никаких причин того, чтобы не задержаться в эмирате, и не обогатить себя экзотическим опытом, которое предлагает это место”.