10.03 07:58 MIGnews.com

El Al: международные рейсы будут и дальше выполняться

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Авиакомпания El Al продолжит летать в США, Европу и Африку из-за чувства "национальной ответственности", вопреки распространению коронавируса.Об этом заявил генеральный директор авиаперевозчика Гонен Усишкин, передает The Jerusalem Post.По его словам, полеты будут выполняться в соответствии с уровнем потребительского спроса. Таким образом, Усишкин ответил на решение правительства, согласно которому для всех иностранцев, прибывающих в Израиль, требуется 14 дней на самостоятельный карантин."El Al видит высшую ценность в поддержании воздушных маршрутов в и из Израиля во время чрезвычайной ситуации, поэтому продолжит полеты в Америку, Европу и Африку в соответствии со спросом и потребностями", – подчеркнул Усишкин.Тем не менее, авиакомпания заявила, что у нее нет другого выбора, кроме как отложить открытие новых маршрутов в Чикаго до 28 июня, в Дюссельдорф до 3 июля и в Токио до 29 августа.Клиенты, запланировавшие поездку в марте, могут отложить вылет или заморозить свои авиабилеты до конца февраля 2021 года без дополнительной оплаты.В свою очередь, израильские авиакомпании Arkia и Israir заявили, что прекращают все международные операции. Arkia немедленно прекратила рейсы, отправив около 150 сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Israir пока продолжит работать, чтобы вернуть всех клиентов, находящихся в настоящее время за границей, к выходным, когда будут остановлены перелеты до конца марта.Обе авиакомпании продолжат свою внутреннюю деятельность, осуществляя перевозки клиентов между аэропортом Бен-Гуриона и "Рамон" в Эйлате.