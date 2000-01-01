10.03 07:31 MIGnews.com

Десятки тысяч израильтян могут застрять за границей

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Жесткие меры, предпринятые правительством Израиля против распространения коронавируса породили хаос и неуверенность в сфере перевозок и в туристической индустрии.Введение обязательного 14-дневного карантина для всех лиц, возвращающихся из-за рубежа по оценкам министерства финансов только в этом месяце обойдется экономике в 4,9 миллиарда шекелей.С начала года из Израиля за рубеж вылетело 116 700 человек. Массовая отмена авиакомпаниями полетов в Израиль может привести к тому, что десятки тысяч человек застрянут за границей. Руководители компании El Al рекомендуют израильтянам немедленно вернуться домой, поскольку ожидается отмена все новых и новых полетов.Согласно данным источников в израильской авиационной индустрии международный аэропорт Бен-Гурион будет пуст и на Песах, в начале апреля.По туристической индустрии нанесен тяжелейший удар. Йоси Фаталь, глава бюро въездного туризма заявил: “Это - приговор для туризма. Индустрии потребуется минимум шесть месяцев для того, чтобы от такого поправится”.Ассоциация Отелей Израиля заявила, что решение премьер-министра фактически уничтожает туристический сектор. В заявлении Ассоциации говорится: “Мы полагаем. что после принятия такого решения, фактически уничтожающего наш бизнес, правительство немедленно компенсирует отели”.