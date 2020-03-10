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Wizz Air приостанавливает перелеты в Италию и Израиль | Фото:10.03 13:12   MIGnews.com

Wizz Air приостанавливает перелеты в Италию и Израиль

Авиакомпания Wizz Air приостановит полеты в Италию и Израиль в ответ на ограничения на поездки, вызванные вспышкой коронавируса.

Все рейсы в Тель-Авив и Эйлат будут приостановлены с 12 марта, сообщает Вusiness Тraveller.

Пострадавшие от ограничений пассажиры будут проинформированы и отправлены альтернативными маршрутами.

Также будет предоставлена возможность бесплатного перебронирования, полного возмещения или 120-процентного возмещения стоимости.

Перелеты из английского Лутон в Тель-Авив вероятно будут возобновлены 23 марта. Рейсы в Италию возобновятся 3 апреля.


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