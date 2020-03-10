10.03 13:12 MIGnews.com
Wizz Air приостанавливает перелеты в Италию и Израиль
Авиакомпания Wizz Air приостановит полеты в Италию и Израиль в ответ на ограничения на поездки, вызванные вспышкой коронавируса.
Все рейсы в Тель-Авив и Эйлат будут приостановлены с 12 марта, сообщает Вusiness Тraveller
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Пострадавшие от ограничений пассажиры будут проинформированы и отправлены альтернативными маршрутами.
Также будет предоставлена возможность бесплатного перебронирования, полного возмещения или 120-процентного возмещения стоимости.
Перелеты из английского Лутон в Тель-Авив вероятно будут возобновлены 23 марта. Рейсы в Италию возобновятся 3 апреля.
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