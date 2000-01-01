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Израиль: степень заполненности отелей упала на 50% 10.03 11:34   MIGnews.com

Израиль: степень заполненности отелей упала на 50%

Деловое издание The Globes  сообщает о тяжелейшем ударе, нанесенном решениями правительства о карантине для всех прибывающих из за рубежа по израильской туристической индустрии.

Давид Тукер, генеральный директор   Hotels and Royal Jerusalem говорит: “В прошлом месяце мы начали на 95-процентном уровне заполненности в обоих отелях. Сегодня у нас занято меньше 50% комнат. Это - очень значительно”.

Отели сообщают о повальной отмене заказов, пустых комнатах и очень низком спросе.

По данным Ассоциации Отелей Израиля, четыре тысячи работников отрасли уже отправлены в неоплачиваемые отпуска - и это только начало. В туристическом секторе Израиля заняты 41 тысяча человек. Они не могут выполнять рекомендации министерства здравоохранения "стараться работать из дома". Президент Ассоциации, Амир Хайек говорит: “Политика правительства, фактически закрывшая Израиль для туризма привела к резкому падению доходов от туризма. Мы наблюдаем коллапс отрасли”.

По словам Хайека, туризм приносит Государству Израиль 7,5 миллиардов шекелей доходов в год. По оценке Хайека. ущерб от создавшейся ситуации - 4,2 миллиарда шекелей. и гостиничный бизнес будет нести убытки минимум 350 миллионов шекелей в год.

В Тель-Авиве и Иерусалиме уровень заполненности отелей упал с 70-80% до 30%.

Зив Розен, директор известного туроператора Гулливер, говорит, что единственное светлое пятно - некоторый рост заказов во внутреннем туризме, наблюдавшийся на прошлой неделе уже поблекло. Розен сообщил: “Мы сейчас видим , что этот рост прекратился, и даже наблюдаем отмену некоторых заказов”.


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