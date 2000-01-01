Половину Терминала №3 закроют

Управление Аэропортов Израиля достигло соглашения с профсоюзным комитетом работников аэропорта Бен-Гурион.
Согласно соглашению, половина ворот, работавших в терминале №3 закрываются. Закрываются два из четырех крыльев Терминала №3. Причиной является эпидемия коронавируса и резкое снижение количества рейсов, прибывающих и вылетающих из Израиля.
8 марта, руководство аэропорта Бен-Гуриона решило закрыть первый терминал из-за того, что ряд европейских авиакомпаний отменил рейсы в Израиль.
С 14 марта международные рейсы будут отправляться из Терминала 3, а Терминал 1 будет обслуживать только некоторые внутренние рейсы. Директива действует до конца апреля.
Более того, Управление аэропортов объявило о массовых сокращениях в ответ на разрушительное воздействие коронавируса на авиаперелеты.
Власти заявляют, что отправляют 70% временных сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а сверхурочные были отменены для всех работников.
Тем временем, из-за новых директив Министерства здравоохранения авиакомпании Alitalia, Lufthansa, Iberia, Air France, Wizz Air и Ryanair временно отменили рейсы в Израиль.