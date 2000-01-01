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pixabay.com 10.03 22:23   MIGnews.com

Впервые: человек пересек Атлантику на доске с веслом

42-летний южноафриканец Крис Бертиш стал первым в мире человеком, пересекшим Атлантику на доске с веслом.

Как сообщает The Guardian, мужчина совершил свое путешествие на шестиметровой доске стоимостью 120 тысяч долларов. Эту доску специально для Бертиша соорудил британский конструктор лодок Фил Моррисон, на создание доски ушло шесть месяцев.

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По данным СМИ, южноафриканец стартовал из города Агадир, расположенного в Марокко, 93 дня назад. В четверг 9 марта 8:32 по местному времени Бертиш закончил свое путешествие, приплыв на остров Антигуа в Карибском море.

В путешествии Бертиш встретился с «акулами, штормами и одиночеством», пишет СМИ.

Мужчина каждый день проплывал около 69 километров, а в предпоследний день путешествия он смог проплыть 96,5 километров. Сообщается, что плыл Бертиш обычно ночью. Спал в специальной каюте, находящейся в передней части доски. Также в каюте находились необходимые вещи: спутниковый телефон, УКВ-радио, системы GPS, автопилот, солнечные панели, запас питьевой воды. Для поддержания сил южноафриканец употреблял протеиновые коктейли, вяленое мясо и замороженные полуфабрикаты.

За час до окончания пути Бертиш написал на своей странице в Facebook: "Ради этого дня я трудился столько, сколько себя помню. Последние пять лет ради этого проекта я ставил все на карту, все!".
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