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В `Эль Аль` задумались над прямыми рейсами в Марокко | Фото:09.12 23:00   MIGnews.com

В "Эль Аль" задумались над прямыми рейсами в Марокко

Генеральный директор "Эль Аль" Гонен Усишкин недавно посетил туристическую конференцию в Марокко и обсудил возможность запуска прямых рейсов из Тель-Авива в Касабланку.

Об этом сообщает "Исраэль Хайом".

Марокко является популярным туристическим направлением для израильтян, которым приходится на данный момент летать транзитными рейсами.

Правительство североафриканской страны неоднократно заявляло, что прямые рейсы могут стать следующим шагом в размораживании отношений.

По версии марокканских СМИ, перелеты могут стартовать уже в мае следующего года, но в "Эль-Аль" пока не комментируют сообщения.


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