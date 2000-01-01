09.12 23:00 MIGnews.com

В "Эль Аль" задумались над прямыми рейсами в Марокко

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Генеральный директор "Эль Аль" Гонен Усишкин недавно посетил туристическую конференцию в Марокко и обсудил возможность запуска прямых рейсов из Тель-Авива в Касабланку.Об этом сообщает "Исраэль Хайом".Марокко является популярным туристическим направлением для израильтян, которым приходится на данный момент летать транзитными рейсами.Правительство североафриканской страны неоднократно заявляло, что прямые рейсы могут стать следующим шагом в размораживании отношений.По версии марокканских СМИ, перелеты могут стартовать уже в мае следующего года, но в "Эль-Аль" пока не комментируют сообщения.