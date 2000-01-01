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Хотите в Сибирь? S7 предлагает полеты Тель-Авив-Новосибирск 09.12 17:12   MIGnews.com

Хотите в Сибирь? S7 предлагает полеты Тель-Авив-Новосибирск

Израильское деловое издание Калькалист сообщает о том, что российский перевозчик S7 начинает прямые полеты из Тель-Авива в Новосибирск, столицу Сибри.

Полеты начнутся в апреле следующего года. S7 туже объявила тендер на предоставление наземных услуг в Израиле.

Калькалист сообщает, что российские авиакомпании “открыли” для себя Израиль. На прошлой неделе компания Азимут начала полеты из Тель-Авива в Ростов. Первое время цена перелета будет составлять всего 49 евро.

Калькалист пишет о том, что в июне в Израиль начнут летать самолеты компании Алроса. Несколько позже российские компании начнут выполнять рейсы в Кишинев и Одессу.

По данным израильского управления аэропортов, Россия находится на седьмом месте  по количеству пассажиров, прилетающих в Израиль. С начала текущего года количество россиян, прилетевших в Израиль увеличилось на 3,3%. Как ожидается, открытие новых направлений приведет к значительному увеличению количества пассажиров из России.


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