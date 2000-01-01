Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сотни туристов прибыли в Нахараим | Фото:09.11 14:58   MIGnews.com

Сотни туристов прибыли в Нахараим

В субботу, 9 ноября, сотни туристов отправились на однодневную экскурсию в Нахараим.

Они посетят "остров мира" до того, как он окажется под контролем Иордании после истечения срока договора об аренде участка, передает Ynet.

Уточняется, что со следующей недели проход для израильских туристов в Нахараим будет закрыт. Искусственный остров был возвращен Иордании в рамках мирного израильско-иорданского договора 1994 года.

Он был назван "островом мира" и стал популярным местом отдыха для путешественников. В 2018 году Иордания сообщила Израилю, что король Абдалла II принял решение частично аннулировать израильско-иорданский мирный договор и вернуть в пользование Иордании два участка земли, среди которых "остров мира" и Мувлаат а-Цофар.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:15
Асад обвинил Европу в лицемерии
14:26
В "Ликуд" впервые пояснили назначение Беннетта
14:00
Иракский премьер: нужно вернуться к нормальной жизни
13:29
Кому вредны мандарины: ответ диетолога
13:02
Перец о бесплатном транспорте в шабат: нарушение статуса-кво
12:39
Помпео призвал Иран к ответу
12:10
Гватемалу всколыхнуло землетрясение
11:45
В Боливии заявили о попытке госпереворота
11:22
Ножевая атака в Ашдоде: трое пострадавших  
11:01
WeWork избавляется от сторонних компаний и сотрудников
10:37
Ученые: соль является врагом нормального веса
10:12
"Хизбалла": мы будем частью нового правительства Ливана
09:50
Масштабные пожары охватили Австралию: есть жертвы
09:23
Еще одна женщина обвинила Полански в изнасиловании
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus