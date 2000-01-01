Сотни туристов прибыли в Нахараим

В субботу, 9 ноября, сотни туристов отправились на однодневную экскурсию в Нахараим.
Они посетят "остров мира" до того, как он окажется под контролем Иордании после истечения срока договора об аренде участка, передает Ynet.
Уточняется, что со следующей недели проход для израильских туристов в Нахараим будет закрыт. Искусственный остров был возвращен Иордании в рамках мирного израильско-иорданского договора 1994 года.
Он был назван "островом мира" и стал популярным местом отдыха для путешественников. В 2018 году Иордания сообщила Израилю, что король Абдалла II принял решение частично аннулировать израильско-иорданский мирный договор и вернуть в пользование Иордании два участка земли, среди которых "остров мира" и Мувлаат а-Цофар.