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Венеция протестует против круизных лайнеров 09.06 18:22   MIGnews.com

Венеция протестует против круизных лайнеров

Около 5000 жителей Венеции в субботу протестовали против круизных лайнеров, проплывающих по каналу Джудекка. Такая реакция — последствие аварии на международном пассажирском терминале в Сан-Базилио в минувшее воскресенье.

Лайнер Opera высотой 275 м, длиной 54 м и весом 65,5 тонн из-за технических неполадок врезался в пришвартованный туристический катер “Речная графиня”. На борту катера находилось 110 человек. Люди, находившиеся на пристани во время инцидента, разбежались в панике.

По словам представителей администрации терминала, в результате аварии в Сан-Базилио несколько туристов получили легкие ранения.

В ответ на инцидент министр транспорта Италии, Данило Тонинелли, заявил, что к концу июня правительство предложит “окончательное решение”.

Критики говорят, что волны, создаваемые кораблями, разрушают фундамент исторического города на воде.


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