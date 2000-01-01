09.06 18:22 MIGnews.com

Венеция протестует против круизных лайнеров

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Около 5000 жителей Венеции в субботу протестовали против круизных лайнеров, проплывающих по каналу Джудекка. Такая реакция — последствие аварии на международном пассажирском терминале в Сан-Базилио в минувшее воскресенье.Лайнер Opera высотой 275 м, длиной 54 м и весом 65,5 тонн из-за технических неполадок врезался в пришвартованный туристический катер “Речная графиня”. На борту катера находилось 110 человек. Люди, находившиеся на пристани во время инцидента, разбежались в панике.По словам представителей администрации терминала, в результате аварии в Сан-Базилио несколько туристов получили легкие ранения.В ответ на инцидент министр транспорта Италии, Данило Тонинелли, заявил, что к концу июня правительство предложит “окончательное решение”.Критики говорят, что волны, создаваемые кораблями, разрушают фундамент исторического города на воде.