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Несмотря ни на что: Туристический бум в Израиле | Фото: Bruce Eric Anderson/Flickr09.05 15:20   MIGnews.com

Несмотря ни на что: Туристический бум в Израиле

Туристическая сфера в Израиле продолжает переживать подъем – согласно данным Центрального статистического бюро, за два года количество туристов в Еврейском государстве выросло более чем наполовину.

Так, в апреле этого года Еврейское государство по официальным данным посетили 408,4 тыс. иностранных граждан, что на 17% больше, чем годом ранее (349,2 тыс.), и на 61% больше, чем в апреле 2016 года (253 тыс.).

Таким образом, в страну в среднем ежедневно приезжали 24,4 тыс. человек, что на 27% больше, чем в 2017 году.

В целом через воздушные гавани в страну попали 353,8 тыс. туристов, и еще 54,7 тыс - через наземные пропускные пункты. Это на 13% и на 17% больше, чем за соответствующий период прошлого года (или на 17% и 91%, чем в 2016 году соответственно).

С января по апрель 2018 года было зарегистрировано около 1,36 млн. туристов – на четверть больше, чем в апреле прошлого года. Доходы от туризма же достигли 2,166 млрд. шекелей.

Министр туризма Ярив Левин назвал эту тенденцией результатом "интенсивной маркетинговой деятельности", примером которой стал этап велогонки Giro d'Italia, который в начале этого месяца впервые проходил в Израиле.
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