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От Нагарии до Эйлата: ночные автобусы в Пурим | Фото: Thinkstock09.03 23:10   MIGnews.com

От Нагарии до Эйлата: ночные автобусы в Пурим

В праздник Пурим, с 12 на 13 марта (в ночь с воскресенья на понедельник), от Нагарии до Эйлата будут курсировать ночные автобусы. Они будут развозить пассажиров в центры развлечений и обратно домой. Более 80-ти маршрутов будут работать в 100 населенных пунктах страны с полуночи до 4 утра.

От Нагарии до Эйлата: ночные автобусы в Пурим

Как известно, ночные автобусные маршруты работают по выходным и во время школьных каникул, и ежегодно перевозят сотни тысяч молодых людей, студентов, военнослужащих и рабочих в ночные часы. При этом стоимость билета - обычная цена за проезд в общественном транспорте в дневное время суток.

По традиции, ночные автобусы ежегодно курсируют в дни праздника Пурим. В этом году праздник выпадает на начало недели, сразу после выходных. В связи с этим в Минтрансе прогнозируют рост числа празднующих, в том числе и военнослужащих.

Заметим, что тенденция роста числа пассажиров, пользующихся ночными маршрутами, продолжается. За последний год число пассажиров составило почти 1,1 миллиона – на 20% больше, чем в 2015 году.

Согласно опросу, проведенному в сентябре 2016 года среди молодежи (возраст - 14-30 лет), около 30% опрошенных добираются до мест развлечений на ночных автобусах. Они считают эти маршруты практичными и наиболее часто используемыми.

"Цифры говорят о том, что этот проект оправдывает себя, спасая человеческие жизни, уменьшая число ДТП в тех населенных пунктах, где работают ночные автобусы. Кроме воздействия на дорожную безопасность, проект влияет на снижение дороговизны жизни", - заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

Министр призвал водителей проявить ответственность и воспользоваться ночными автобусами. "Мы продолжим расширять этот проект, с тем, чтобы каждый, кто планирует вечер развлечений, смог воспользоваться безопасной, доступной и дешевой транспортной альтернативой", - сказал глава транспортного ведомства.

Подробную информацию о ночных автобусах можно получить в Инфоцентре Минтранса по телефону *8787 (добавочный 3 для русскоговорящего представителя) или на сайте www.kav-layla.co.il, а также на странице проекта в Facebook.
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