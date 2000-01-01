09.02 15:53 MIGnews.com

Минздрав выпустил новые рекомендации для израильтян

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министерство здравоохранения призывает израильтян пересмотреть "необходимость" поездок в ряд стран Восточной Азии из-за вспышки китайского коронавируса.В число стран, которые министерство предостерегает от поездок, входят Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Южная Корея и Тайвань, а также полуавтономные китайские города Гонконг и Макао."Это в дополнение к туристическим рекомендациям для поездок в Китай", - говорится в заявлении министерства.На сегодняшний день 37 500 человек во всем мире заражены коронавирусом, погибло 811 человек. В Гонконге обнаружено 29 случаев заражения, в том числе одна смерть. В Макао - 10 случаев. Большинство смертей произошло в центральной провинции Китая Хубэй.Также, зафиксировано 96 случаев в Японии, 40 в Сингапуре, 32 в Таиланде, 27 в Южной Корее, 16 на Тайване и 14 во Вьетнаме.