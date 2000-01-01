Майорка - это остров в Средиземноморье, который помимо стандартных видов отдыха, таких как пляж, дискотеки и бары, может предложить гораздо больше: богатую историю, живописную природу, региональный язык, удивительную гастрономию... Приглашаем Вас на небольшой тур по весенней Майорке, во время которого мы познакомимся с некоторыми известными и не очень достопримечательностями острова.
Проводить отпуск на Майорке весной рекомендуется в первую очередь потому, что на острове все еще царит тихая и умиротворяющая атмосфера, которой так не хватает в летние месяцы. Предпочитаете природу, море, маленькие поселки или небольшие города? Здесь найдутся предложения и для путешественников со скромным бюджетом, и для VIP-гостей. На самом деле не так и важно, решите ли Вы посетить «острова вечной весны» именно весной или в любое другое время года, - все лучшие отели на Майорке рады принять Вас круглый год.
Исследовать Майорку лучше всего не в сезон, ведь именно в этом случае нам удастся понять дух острова. Начать осмотр можно с удивительного Серра-де-Трамунтана – длинного скалистого барьера, который, как следует из названия, окружает остров Трамунтана. Благодаря такой особенности рельефа на острове Трамунтана царит особый мягкий климат, поэтому уже в апреле здесь можно увидеть апельсины. Хоть горный хребет и не достигает 1500 м в своей высшей точке, но, тем не менее, прогулки по нему словно переносят нас в Альпийские пейзажи. Северное побережье очень крутое: если Вы путешествуете на машине, рассчитывайте на среднюю скорость не более 30 км в час. Чуть ниже расположился небольшой городок Соллер, долгое время изолированный от остальной части острова.
Во время отпуска обязательно запланируйте посещение небольшого поселка Вальдемосса, в котором все еще живы любовные грезы Жорж Санд и Фредерика Шопена. Помимо истории о красивой любви эксцентричной женщины-писателя и болезненного юноши-музыканта, Вальдемосса гордится и другой своей героиней – Святой Катериной, которая жила здесь в XVI веке. Девушка славилась своими мистическими галлюцинациями и предсказала дату собственной смерти. Маленькие мощеные улицы Валльдемоссы усеяны эмалевыми плитами с молитвами Святой Екатерине.
Южные склоны долины Серры залиты солнцем и усеяны маленькими поселками, на площадях которых играют дети. Советуем присесть на террасе с бокалом свежевыжатого апельсинового сока и вдохнуть в себя аромат счастья… А уже через несколько километров начинается равнина, и проявления весны на Майорке становятся все интенсивнее. На самых подступах к Пальма-де-Майорка, столице острова, обязательно загляните в замок Беллвер: он имеет причудливую круглую форму и защищен внешними башнями. Что касается самой столицы, в ней царственно возвышается один из двух крупнейших соборов Испании (второй по размеру поле собора Севильи). Его массивный стиль напоминает мавританские крепости. Королевский дворец или Альказар (также известный как дворец Альмудейны) тоже построен в мавританском стиле. Этот памятник архитектуры свидетельствует о времени, когда Майорка была независимой. Рядом с театральной площадью разместились здания, вдохновленные гением Гауди. Бродя по улочкам столицы можно краем глаза увидеть внутренние дворики, архитектура которых напрямую связана с эпохой Возрождения. Обязательно зайдите в старое кафе в центре – Вас угостят шоколадом, вкус, цвет и аромат которого один из лучших на планете!
Осталось свободное время? Массу впечатлений подарит путешествие на старинном поезде из Пальмы в Сольер, как и прогулки на лодке со стеклянным дном, которые уж точно не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Во время водных прогулок проедьтесь от Порт-де-Сольер до Са-Калобра, где сможете отдохнуть на красивом пляже. Остров Исла-де-са-Драгонера ждет любителей подводного погружения, а бухта Кала-Ратжада удивит красочной морской флорой и фауной.
И самое важное: погода на Майорке весной, особенно в апреле, может быть очень переменчивой, а Средиземное море может долго штормить. Поэтому, на всякий случай, не забудьте положить в чемодан теплый свитер и дождевик!