09.02 20:28 MIGnews.com

Китай начнет снимать отпечатки пальцев всех иностранцев

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Начиная с 10 февраля, власти Китая введут практику обязательного снятия отпечатков пальцев всех иностранцев, желающих попасть на территорию страны. Об этом сообщило министерство общественной безопасности КНР.Данная мера коснется всех иноземцев в возрасте от 14 до 70 лет, исключения будут сделано лишь для держателей дипломатических паспортов. Вся полученная информация будет храниться для официального использования.Как пишет South China Morning Post, стартует система 10 февраля в одном из крупнейших городов страны – Шэньчжэне, где в международном аэропорту "Баоань" будет создан первый пункт. А до конца 2017 года новые правила начнут действовать во всех точках пересечения китайской границы.Представляя данную меру, власти Китая сослались на опыт других стран, в которых сдача отпечатков пальцев стала широко распространенной практикой.В министерстве общественной безопасности КНР обещают сделать все возможное, чтобы снятие отпечатков пальцев не привело к ненужным задержкам при пересечении границы.