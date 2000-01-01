09.02 16:59 MIGnews.com

Эйфелеву башню обнесут стеной от террористов

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После серии терактов, которые последние пару лет то и дело происходили во Франции, руководство Парижа решило обезопасить символ города – Эйфелеву башню, оградив ее стеной из пуленепробиваемого стекла.Со ссылкой на сообщение парижской мэрии газета Le Figaro пишет, что это не только повысит безопасность главной достопримечательности, но и улучшит ее внешний вид, так как стена заменит металлические барьеры, установленные к чемпионату Европы по футболу 2016. Отмечается, 2,5-метровой стеной оградят не только основание Эйфелевой башни, но и часть садов около нее.На данный момент проект проходит экологическую проверку в Министерстве охраны окружающей среды. Несмотря на то, что стоимость проекта немалая – 300 миллионов евро – доступ к главной достопримечательности Парижа останется бесплатным.Это станет частью объявленной в прошлом месяце более глобальной программы по укреплению безопасности Эйфелевой башни.