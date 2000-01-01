Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






El AL на последнем месте по точности полетов по времени | Фото: Thinkstock09.01 17:49   MIGnews.com

El AL на последнем месте по точности полетов по времени

Каким бы увлекательным и интересным путешествие не было, удовольствие от него зависит от того, какими вы летите авиалиниями.

Помимо разновидностей бортов самолетов и качества обслуживания, есть серьезные опасения на счет того, насколько вероятно, что ваш рейс будет задержан. Выбрав рейс неправильной авиакомпании, ваши шансы задержки составят 55%. Если же ваш выбор будет удачным, то вероятность задержки снизится всего лишь до 11%.

Но как выяснить, от каких авиалиний держаться подальше, и какие из них в приоритете?

Каждый год компания FlightStats публикует рейтинг международных авиалиний с лучшими показателями производительности по времени, отслеживая задержки и отмены рейсов по всему миру.

Отметим, что израильская авиакомпания El Al заняла первое место в рейтинге авиакомпаний, чьи рейсы часто задерживаются, что делает ее наименее привлекательной в глазах туристов.

Ниже представлен рейтинг наиболее наименее предпочтительных авиалиний по временному критерию.

Худшие 10 Международных авиалиний 2016 года:
10. Hainan Airlines – 30.3%
9. Korean Air – 31.74%
8. Air China – 32.73%
7. Hong Kong Airlines – 33.42%
6. China Eastern Airlines – 35.8%
5. Asiana Airlines – 37.46%
4. Philippine Airlines – 38.33%
3. Air India – 38.71%
2. Icelandair – 41.05%
1. El Al – 56%

Лучшие 10 Международных авиалиний 2016 года:
10. Qantas – 15.7%
9. TAM Linhas Aéreas – 14.93%
8. Delta Air Lines – 14.83%
7. Singapore Airlines – 14.55%
6. ANA – 14.46%
5. Austrian – 14.26%
4. Qatar Airways – 13.66%
3. JAL – 12.2%
2. Iberia – 11.82%
1. KLM – 11.47%.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:56
Все больше британцев выступают за контроль над миграцией
18:34
Жертвами сильных морозов в Европе стали более 25 человек
18:10
Ведущий “Золотого глобуса” пошутил по поводу “кибератак” РФ
17:29
Корабль ВМС США обстрелял иранские катера‍
17:17
Яир Лапид: мы будем бороться с террором без компромиссов
16:57
Папа Римский осудил "смертоносное безумие" террористов
16:43
Головокружение от ожиданий: Трамп выбрал посла в Израиле
16:28
Эрдоган ожидает инаугурации Дональда Трампа
16:15
Нетаниягу навестил раненых в теракте в Армон ха-Нацив
15:47
В Британии призвали отстранить Россию от Олимпиады 2018 года
15:12
США видят в КНДР "серьезную угрозу"
15:06
В Нью-Йорке убит известный израильский импресарио
14:11
Нетаняигу отменил поездку в Давос
14:07
В Галилее пошел снег
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus