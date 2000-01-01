El AL на последнем месте по точности полетов по времени
Каким бы увлекательным и интересным путешествие не было, удовольствие от него зависит от того, какими вы летите авиалиниями.
Помимо разновидностей бортов самолетов и качества обслуживания, есть серьезные опасения на счет того, насколько вероятно, что ваш рейс будет задержан. Выбрав рейс неправильной авиакомпании, ваши шансы задержки составят 55%. Если же ваш выбор будет удачным, то вероятность задержки снизится всего лишь до 11%.
Но как выяснить, от каких авиалиний держаться подальше, и какие из них в приоритете?
Каждый год компания FlightStats публикует рейтинг международных авиалиний с лучшими показателями производительности по времени, отслеживая задержки и отмены рейсов по всему миру.
Отметим, что израильская авиакомпания El Al заняла первое место в рейтинге авиакомпаний, чьи рейсы часто задерживаются, что делает ее наименее привлекательной в глазах туристов.
Ниже представлен рейтинг наиболее наименее предпочтительных авиалиний по временному критерию.
Худшие 10 Международных авиалиний 2016 года:
10. Hainan Airlines – 30.3%
9. Korean Air – 31.74%
8. Air China – 32.73%
7. Hong Kong Airlines – 33.42%
6. China Eastern Airlines – 35.8%
5. Asiana Airlines – 37.46%
4. Philippine Airlines – 38.33%
3. Air India – 38.71%
2. Icelandair – 41.05%
1. El Al – 56%