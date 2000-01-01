09.01 17:49 MIGnews.com

El AL на последнем месте по точности полетов по времени

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Каким бы увлекательным и интересным путешествие не было, удовольствие от него зависит от того, какими вы летите авиалиниями.Помимо разновидностей бортов самолетов и качества обслуживания, есть серьезные опасения на счет того, насколько вероятно, что ваш рейс будет задержан. Выбрав рейс неправильной авиакомпании, ваши шансы задержки составят 55%. Если же ваш выбор будет удачным, то вероятность задержки снизится всего лишь до 11%.Но как выяснить, от каких авиалиний держаться подальше, и какие из них в приоритете?Каждый год компания FlightStats публикует рейтинг международных авиалиний с лучшими показателями производительности по времени, отслеживая задержки и отмены рейсов по всему миру.Отметим, что израильская авиакомпания El Al заняла первое место в рейтинге авиакомпаний, чьи рейсы часто задерживаются, что делает ее наименее привлекательной в глазах туристов.Ниже представлен рейтинг наиболее наименее предпочтительных авиалиний по временному критерию.Худшие 10 Международных авиалиний 2016 года:10. Hainan Airlines – 30.3%9. Korean Air – 31.74%8. Air China – 32.73%7. Hong Kong Airlines – 33.42%6. China Eastern Airlines – 35.8%5. Asiana Airlines – 37.46%4. Philippine Airlines – 38.33%3. Air India – 38.71%2. Icelandair – 41.05%1. El Al – 56%Лучшие 10 Международных авиалиний 2016 года:10. Qantas – 15.7%9. TAM Linhas Aéreas – 14.93%8. Delta Air Lines – 14.83%7. Singapore Airlines – 14.55%6. ANA – 14.46%5. Austrian – 14.26%4. Qatar Airways – 13.66%3. JAL – 12.2%2. Iberia – 11.82%1. KLM – 11.47%.