Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Все пляжи Тель-Авива `награждены` Голубым флагом |08.07 18:15   MIGnews.com

Все пляжи Тель-Авива "награждены" голубым флагом

Анат Эхуд: "Если турист настроен на пляжный отдых, то он, конечно, будет искать пляжи с голубым флагом ".

Газета Jerusalem Post сообщает, что все 13 пляжей Тель-Авива получили голубой флаг".

Чтобы претендовать на голубой флаг, пляжи должны отвечать ряду строгих критерий по части экологии, безопасности и т. д., как объяснила в отчете Михал Виммер-Лурия, менеджер по береговым операциям израильской некоммерческой организации Eco Ocean.

Пляжи в Тель-Авиве также гарантируют доступ к морю через дорожки и при помощи транспортных средств, позволяя людям с ограниченными возможностями добираться до воды.

"Если турист настроен на пляжный отдых, то он, конечно, будет искать пляжи с голубым флагом", – сказала Анат Эхуд из Управления по охране окружающей среды и устойчивому развитию Тель-Авива.

Кроме того, она подчеркнула, что такие результаты поспособствуют увеличению потока туристов.





 


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:20
Пентагон изучил “Российские стратегические намерения”
18:09
Барак ответил Нетаниягу: Правда выйдет наружу
17:40
Иран: Мы не хотим войны
17:40
Американский политик: Антисемитизм угрожает Израилю
17:15
Вооруженные силы Турции “перекрыли” сирийский Идлиб
16:40
ХАМАС: Мы подорвали силу сдерживания Израиля
16:35
Какие дороги заблокируют эфиопские протесты
16:28
Путин поздравил нового греческого премьера
16:18
"Эфиопские протесты": марш от Азриели к Кикар Рабин
16:16
Арабский депутат призвал бойкотировать Израиль
15:43
Казахстанцев с доходом ниже $155 освободили от налога
15:31
Россия вскоре доставит системы ПРО С-400 в Турцию
15:20
Кассиф о нападении на левого активиста
15:13
В Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus