Анат Эхуд: "Если турист настроен на пляжный отдых, то он, конечно, будет искать пляжи с голубым флагом ".
Газета Jerusalem Post сообщает, что все 13 пляжей Тель-Авива получили голубой флаг".
Чтобы претендовать на голубой флаг, пляжи должны отвечать ряду строгих критерий по части экологии, безопасности и т. д., как объяснила в отчете Михал Виммер-Лурия, менеджер по береговым операциям израильской некоммерческой организации Eco Ocean.
Пляжи в Тель-Авиве также гарантируют доступ к морю через дорожки и при помощи транспортных средств, позволяя людям с ограниченными возможностями добираться до воды.
"Если турист настроен на пляжный отдых, то он, конечно, будет искать пляжи с голубым флагом", – сказала Анат Эхуд из Управления по охране окружающей среды и устойчивому развитию Тель-Авива.
Кроме того, она подчеркнула, что такие результаты поспособствуют увеличению потока туристов.