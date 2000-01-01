08.07 18:15 MIGnews.com

Все пляжи Тель-Авива "награждены" голубым флагом

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Анат Эхуд: "Если турист настроен на пляжный отдых, то он, конечно, будет искать пляжи с голубым флагом ".Газета Jerusalem Post сообщает, что все 13 пляжей Тель-Авива получили голубой флаг".Чтобы претендовать на голубой флаг, пляжи должны отвечать ряду строгих критерий по части экологии, безопасности и т. д., как объяснила в отчете Михал Виммер-Лурия, менеджер по береговым операциям израильской некоммерческой организации Eco Ocean.Пляжи в Тель-Авиве также гарантируют доступ к морю через дорожки и при помощи транспортных средств, позволяя людям с ограниченными возможностями добираться до воды."Если турист настроен на пляжный отдых, то он, конечно, будет искать пляжи с голубым флагом", – сказала Анат Эхуд из Управления по охране окружающей среды и устойчивому развитию Тель-Авива.Кроме того, она подчеркнула, что такие результаты поспособствуют увеличению потока туристов.