09.06 02:55 MIGnews.com

Космос может начать принимать туристов в следующем году

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Если вы когда-нибудь хотели побывать в космосе и у вас есть лишние несколько миллионов долларов, теперь у вас есть шанс осуществить свою мечту.Начиная со следующего года НАСА планирует сделать Международную космическую станцию доступной для космических туристов.Как сообщается, пребывание на МКС обойдется в 35 тысяч долларов за ночь. Посетителям будет разрешено оставаться на станции до 30 дней, что составит более 1 миллиона долларов.