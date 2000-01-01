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Космос может начать принимать туристов в следующем году 09.06 02:55   MIGnews.com

Космос может начать принимать туристов в следующем году



Если вы когда-нибудь хотели побывать в космосе и у вас есть лишние несколько миллионов долларов, теперь у вас есть шанс осуществить свою мечту.

Начиная со следующего года НАСА планирует сделать Международную космическую станцию доступной для космических туристов.

Как сообщается, пребывание на МКС обойдется в 35 тысяч долларов за ночь. Посетителям будет разрешено оставаться на станции до 30 дней, что составит более 1 миллиона долларов.


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