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Израиль: терминал Бен-Гуриона закрыт, работники распущены | Фото:08.03 16:01   MIGnews.com

Терминал 1 в Бен-Гурион закрыт, работники распущены

В воскресенье, 8 марта, руководство аэропорта Бен-Гуриона решило закрыть первый терминал из-за того, что ряд европейских авиакомпаний отменил рейсы в Израиль.

С 14 марта международные рейсы будут отправляться из Терминала 3, а Терминал 1 будет обслуживать только некоторые внутренние рейсы. Директива действует до конца апреля.

Более того, Управление аэропортов объявило о массовых сокращениях в ответ на разрушительное воздействие коронавируса на авиаперелеты.

Власти заявляют, что отправляют 70% временных сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а сверхурочные были отменены для всех работников. Те, у кого есть семьи, будут уволены, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Отметим, что в Израиле зафиксированы уже 25 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, более 20 тысяч человек находятся на карантине.

Тем временем, из-за новых директив Министерства здравоохранения авиакомпании Alitalia, Lufthansa, Iberia, Air France, Wizz Air и Ryanair временно отменили рейсы в Израиль.


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