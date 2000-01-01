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Сауды не разрешали пролетать над собой в Израиль | Фото: Thinkstock08.02 10:39   MIGnews.com

Сауды не разрешали пролет над своей территорией в Израиль

Саудовская Аравия отрицает то, что Эр-Рияд выдал индийской авиакомпании Air India, либо какому-либо другому авиаперевозчику, разрешение лететь в Израиль через свое воздушное пространство.

Напомним, что ранее в пресс-службе индийской авиакомпании Air India заявили о том, что королевство разрешило ее рейсу Дели-Тель-Авив лететь напрямую, что сократит время полета с 7 часов до 5, а это, в свою очередь, не может не влиять на стоимость билетов.

Однако как сообщает "Аль-Арабия", вскоре после этого главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии данную информацию опровергло, заявив что в политике королевства никаких перемен не произошло – Эр-Рияд, как и прежде, запрещает всем рейсам, следующую в Израиль, нарушать свое воздушное пространство.

Стоит отметить, что пока что Air India вообще не летает в Израиль – компания только планирует выйти на израильский рынок с тремя еженедельными рейсами по вторникам, четвергам и воскресеньям, за что министерство туризма Израиля готово выделить ей грант в размере 750 тыс. евро. Первый рейс запланирован на Песах.

Пока что единственной авиакомпанией, связывающей Индию и Израиль, является "Эль-Аль", чьи рейсы Тель-Авив-Мумбаи осуществляются в облет через Эфиопию.
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