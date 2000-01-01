Еще одна авиакомпания отменяет рейсы в Израиль

В субботу, 7 марта, французская авиакомпания Air France временно отменила все рейсы по маршруту Тель-Авив – Париж.
В заявлении компании уточнили, что полетов не будет минимум до 28 марта, передает Walla
Уточняется, что эт решение вызвано директивами Министерства здравоохранения Израиля из-за эпидемии коронавируса, согласно которым для иностранцев из Франции, Германии, Испании, Австрии и Швейцарии ограничен въезд в страну.
Ранее стало известно, что рейсы отменяют итальянская национальная авиакомпания Alitalia и испанская авиакомпания Iberia до 28 марта.