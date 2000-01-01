Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Еще одна авиакомпания отменяет рейсы в Израиль | Фото:07.03 20:37   MIGnews.com

Еще одна авиакомпания отменяет рейсы в Израиль

В субботу, 7 марта, французская авиакомпания Air France временно отменила все рейсы по маршруту Тель-Авив – Париж.

В заявлении компании уточнили, что полетов не будет минимум до 28 марта, передает Walla

Уточняется, что эт решение вызвано директивами Министерства здравоохранения Израиля из-за эпидемии коронавируса, согласно которым для иностранцев из Франции, Германии, Испании, Австрии и Швейцарии ограничен въезд в страну.

Ранее стало известно, что рейсы отменяют итальянская национальная авиакомпания Alitalia и испанская авиакомпания Iberia до 28 марта.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:44
Коронавирус в Израиле: уже 23 зараженных
21:40
Штат Нью-Йорк ввел режим ЧС: что происходит
21:19
Яалон: Биби, у тебя есть выбор: отставка или оппозиция
20:58
Коронавирус в Италии: 36 жертв, вызваны медики-пенсионеры
20:40
Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло 22
20:19
Ганц: у Биби нет монополии на Тиби
20:15
Коронавирус добрался до Мальдив: популярный курорт закрыт
19:57
Нетаниягу: на борьбу с коронавирусом мобилизуют подростков
19:54
Нетаниягу отказался выполнить условие Бен-Гвира
19:35
Ход Ха Шарон: хотел убить семью, но не знает, зачем  
19:14
ПА: число зараженных коронавирусом резко возросло
18:53
В Беларуси поделились хорошими новостями о коронавирусе
18:30
Из ПА массово вывозят иностранцев из-за коронавируса
18:02
Коронавирус в Италии: Папа Римский пошел на отчаянный шаг
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus