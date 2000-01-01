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Теперь официально: Полеты в Израиль над Саудией разрешены | Фото: Thomas Woodtli/Flickr07.03 17:22   MIGnews.com

Теперь официально: Полеты в Израиль над Саудией разрешены

Индийский авиаперевозчик Air India подтвердил планы об осуществлении прямых авиарейсов между Тель-Авивом и Дели. В пресс-службе компании сообщили, что получили официальное разрешение на пролет над воздушным пространством Саудовской Аравии.

Представитель Air India подтвердил, что 7-часовые рейсы будут осуществляться с 22 марта трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Билеты поступили в продажу сегодня, в среду, 7 марта.

Данное разрешение можно считать историческим, поскольку Эр-Рияд запрещал осуществлять перелеты в и из Израиля с самого момента образования Еврейского государства. Впрочем, аналогично поступали и многие другие ближневосточные страны, не имеющие отношений с Израилем.

На настоящий момент единственной компанией, осуществляющей прямые рейсы в Индию является израильский флагман "Эль-Аль", наладив авиасообщение между Тель-Авивом и Мумбаи. Однако из-за запрета Саудов, рейсы осуществляются в облет через Эфиопию и длятся 8,5 часов.
Теперь официально: Полеты в Израиль над Саудией разрешены

Сократив время полета на 1,5 часа, Air India сможет предложить более выгодные цены на авиабилеты. В связи с этим гендиректор "Эль-Аль" Гонен Усишкин уже обратился к президенту совета Международной организации гражданской авиации Олумуиве Бенарду Алиу с просьбой способствовать тому, чтобы Саудовская Аравия предоставила и им аналогичное разрешение. В противном случае Эр-Рияд нарушит резолюции ООН.
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