Теперь официально: Полеты в Израиль над Саудией разрешены
Индийский авиаперевозчик Air India подтвердил планы об осуществлении прямых авиарейсов между Тель-Авивом и Дели. В пресс-службе компании сообщили, что получили официальное разрешение на пролет над воздушным пространством Саудовской Аравии.
Представитель Air India подтвердил, что 7-часовые рейсы будут осуществляться с 22 марта трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Билеты поступили в продажу сегодня, в среду, 7 марта.
Данное разрешение можно считать историческим, поскольку Эр-Рияд запрещал осуществлять перелеты в и из Израиля с самого момента образования Еврейского государства. Впрочем, аналогично поступали и многие другие ближневосточные страны, не имеющие отношений с Израилем.
На настоящий момент единственной компанией, осуществляющей прямые рейсы в Индию является израильский флагман "Эль-Аль", наладив авиасообщение между Тель-Авивом и Мумбаи. Однако из-за запрета Саудов, рейсы осуществляются в облет через Эфиопию и длятся 8,5 часов.
Сократив время полета на 1,5 часа, Air India сможет предложить более выгодные цены на авиабилеты. В связи с этим гендиректор "Эль-Аль" Гонен Усишкин уже обратился к президенту совета Международной организации гражданской авиации Олумуиве Бенарду Алиу с просьбой способствовать тому, чтобы Саудовская Аравия предоставила и им аналогичное разрешение. В противном случае Эр-Рияд нарушит резолюции ООН.