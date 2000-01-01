07.03 19:51 MIGnews.com

Аэропорт Сочи признали лучшим в Европе по обслуживанию

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Международный совет аэропортов (ACI) признал аэропорт Сочи лучшим в Европе по качеству обслуживания в 2016 году.Второе место получил аэропорт "Шереметьево", который занимал первую строчку в рейтинге на протяжении четырех лет – с 2012 по 2015 год. На третьей строчке — аэропорт Дублина. В шестерку лучших в европейском регионе также вошли аэропорты Мальты, Порту и Цюриха.Ежегодное исследование ASQ (Airport Service Quality) проводят на основе опроса пассажиров, который призван выявить уровень удовлетворенности услугами в аэропортах мира. Исследование охватывает воздушные терминалы, пассажиропоток которых превышает два миллиона человек в год.