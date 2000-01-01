07.02 13:25 MIGnews.com

Над Саудией: за пять часов от Тель-Авива до Дели

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Через месяц после визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Индию, в ходе которого были подписаны важнейшие экономические соглашения, индийская пресса сообщает о начале полетов компании Air India над территорией Саудовской Аравии в Израиль.Прямые полеты из Тель-Авива в Дели, которые займут всего пять часов, начнутся уже в марте этого года.На настоящий момент на сайте Air India нет билетов в Дели, но с марта будут совершаться три рейса в неделю - в воскресенье, вторник и четверг.Сокращение времени полета приведет к значительному удешевлению билетов.Израиль официально не комментирует сообщений о начале полетов над Саудовской Аравией.