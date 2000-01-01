07.01 21:21 MIGnews.com

Израиль посетило рекордное количество туристов

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В прошлом году Израиль посетило 4,9 миллионов туристов, из которых 4,6 – останавливались как минимум на одну ночь.Такие данные предоставило Центральное статистическое бюро 7 января.Так, в прошлом году большинство посетителей страны прибыли из США – около 21%, из России – 555 тысяч, из Франции – 400 тысяч, из Германии – 300 тысяч, из Великобритании и Франции – по 200 тысяч.В целом, количество туристов выросло на 10,5% по сравнению с показателями за 2018 год и было на 41% выше, чем среднегодовой показатель за последнее десятилетие.