06.06 23:30 MIGnews.com

Польша продлила запрет на международные авиарейсы

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Польша официально продлила запрет на международные авиарейсы, введенный из-за распространения смертоносного китайского коронавируса COVID-19, до 16 июня.Об этом говорится в распоряжении Совета министров, передает Onet."В связи с эпидемией в Республике Польша, необходимо продлить период запрета на международные авиарейсы. В соответствии с запланированным снятием ограничений на пересечение границ Польши, запрет продлится до 16 июня 2020 года", – сказано в документе.Внутренние авиаперелеты были возобновлены в Польше с 1 июня. Восстановлено сообщение с аэропортами Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры.Пассажиры должны соблюдать новые правила санитарной безопасности и носить защитные маски.