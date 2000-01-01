06.06 21:27 MIGnews.com

Стало известно, когда "заработает" Шенгенская зона

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Страны Шенгенской зоны отменят ограничения на перемещения не позднее самого конца июня.Такое заявление сделала член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон во время брифинга."Есть большая поддержка среди многих стран-членов, многих министров, что снятие ограничений на перемещения через внутренние границы или планы о таком снятии имели место в течение июня", – сказала она.По словам Йохансон, некоторые страны-участники Шенгенской зоны заявили о неготовности принять подобные решения прямо сейчас. Однако ограничения должны быть сняты "в последних числах июня", хотя подобные меры принимаются в индивидуальном порядке.Она также уточнила, что в ЕС продолжат следить за развитием событий прежде, чем принять окончательное решение об отмене ограничений на перемещения.