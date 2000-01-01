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Стало известно, когда `заработает` Шенгенская зона | Фото:06.06 21:27   MIGnews.com

Стало известно, когда "заработает" Шенгенская зона

Страны Шенгенской зоны отменят ограничения на перемещения не позднее самого конца июня.

Такое заявление сделала член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон во время брифинга.

"Есть большая поддержка среди многих стран-членов, многих министров, что снятие ограничений на перемещения через внутренние границы или планы о таком снятии имели место в течение июня", – сказала она.

По словам Йохансон, некоторые страны-участники Шенгенской зоны заявили о неготовности принять подобные решения прямо сейчас. Однако ограничения должны быть сняты "в последних числах июня", хотя подобные меры принимаются в индивидуальном порядке.

Она также уточнила, что в ЕС продолжат следить за развитием событий прежде, чем принять окончательное решение об отмене ограничений на перемещения.


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