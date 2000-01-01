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Этим летом израильтяне завоюют Албанию 06.05 16:20   MIGnews.com

Этим летом израильтяне завоюют Албанию

Компания Israir объявила, что в ближайшие дни начнутся полеты в новом направлении - в Тирану, Албания.

Рейсы в Тирану будут совершаться каждый понедельник и пятницу. Полет до Тираны будет занимать около трех часов.

Крупный израильский туроператор, Эшет Турс, уже начал продажу туров в Албанию вместе с авиаперевозчиком AlbaWings. Три ночи в четырехзвездочной гостинице будут стоить 497 долларов, четыре ночи в пятизвездочном - 599.

Албания, страна, которой до последнего времени не было на израильской туристической карте, предлагает комбинацию треков балканского типа в сочетании с посещением старинных городов, впечатляющих крепостей и солнечных пляжей и чистых озер.
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